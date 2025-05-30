Тля и её симбиоз с муравьями: Медведев на «языке насекомых» объяснил, чего добивается Зеленский
Медведев: Зеленский хочет переговоров с Путиным и Трампом ради легитимации
Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
Владимир Зеленский пытается легитимизироваться, настаивая на личной встрече с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Зачем зелёная тля (так Медведев назвал Зеленского — Прим. Life.ru) ищет прямых переговоров с президентами США и России? Ответ вроде бы очевиден: разговор на троих означает мощную легитимацию насекомого за счёт авторитета присутствующих.
Также Медеведев перечислил «сопутствующие задачи», которые преследует Зеленский: отсрочить выборы на Украине, дать сигнал националистическим элитам о том, что «коней на переправе не меняют», получить право на продолжение воровства военного бюджета.
Известно, что тля имеет не только врагов, но и покровителей. Хорошо известен её симбиоз с муравьями (макроны, мерцы, стармеры и иные перепончатокрылые). Они защищают («пасут») тлю, получая от неё взамен падь – выделения, содержащие кокаин.
Также, по мнению Медведева, Зеленский хочет закрепить фактом встречи мысль о том, что он вправе подписывать бумаги по итогам военных событий, и получить неприкасаемость в будущем. Однако Медведев отметил, что история — безжалостный дезинсектор, и напомнил, что подписавшие капитуляцию от имени гитлеровской Германии Йодль и Кейтель были повешены по приговору Нюрнбергского трибунала.
Напомним, ранее Владимир Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. В Кремле заявили, что встреча Путина и Зеленского возможна, но она должна быть итогом конкретных договорённостей. И это несмотря на то, что легитимность Зеленского вызывает вопросы и заключение договора с ним представляет для Москвы риски.