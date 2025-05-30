Владимир Зеленский пытается легитимизироваться, настаивая на личной встрече с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Зачем зелёная тля (так Медведев назвал Зеленского — Прим. Life.ru) ищет прямых переговоров с президентами США и России? Ответ вроде бы очевиден: разговор на троих означает мощную легитимацию насекомого за счёт авторитета присутствующих.

Также Медеведев перечислил «сопутствующие задачи», которые преследует Зеленский: отсрочить выборы на Украине, дать сигнал националистическим элитам о том, что «коней на переправе не меняют», получить право на продолжение воровства военного бюджета.

Известно, что тля имеет не только врагов, но и покровителей. Хорошо известен её симбиоз с муравьями (макроны, мерцы, стармеры и иные перепончатокрылые). Они защищают («пасут») тлю, получая от неё взамен падь – выделения, содержащие кокаин.

Также, по мнению Медведева, Зеленский хочет закрепить фактом встречи мысль о том, что он вправе подписывать бумаги по итогам военных событий, и получить неприкасаемость в будущем. Однако Медведев отметил, что история — безжалостный дезинсектор, и напомнил, что подписавшие капитуляцию от имени гитлеровской Германии Йодль и Кейтель были повешены по приговору Нюрнбергского трибунала.