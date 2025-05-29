Зеленского уличили в попытке повысить свою легитимность за счёт встречи с Путиным и Трампом

Владимир Зеленский стремится организовать трёхстороннюю встречу с президентами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом — чтобы укрепить свою легитимность. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X.

«Одна из возможных целей Зеленского — получить реальное подтверждение легитимности. Встреча с Путиным в присутствии Трампа будет означать, что Россия фактически признаёт его президентом. Это станет для Зеленского визуальным подтверждением его права оставаться у власти — вне зависимости от выборов», — написал Христофору.

По его словам, подобный шаг укрепит позиции Зеленского внутри страны и обезопасит его от давления политических оппонентов.