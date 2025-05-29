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29 мая, 08:45

Зеленского уличили в попытке повысить свою легитимность за счёт встречи с Путиным и Трампом

Христофору: Зеленский требует встречи с Путиным и Трампом для своей легитимации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Владимир Зеленский стремится организовать трёхстороннюю встречу с президентами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом — чтобы укрепить свою легитимность. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X.

«Одна из возможных целей Зеленского — получить реальное подтверждение легитимности. Встреча с Путиным в присутствии Трампа будет означать, что Россия фактически признаёт его президентом. Это станет для Зеленского визуальным подтверждением его права оставаться у власти — вне зависимости от выборов», — написал Христофору.

По его словам, подобный шаг укрепит позиции Зеленского внутри страны и обезопасит его от давления политических оппонентов.

«После такого шага конкуренты и влиятельные силы на Украине вряд ли решатся на попытки отстранения или переворота», — добавил журналист.

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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что возможная встреча Путина с Зеленским должна быть итогом согласованных шагов обеих делегаций. Президент США Дональд Трамп также заявил о готовности принять участие в переговорах, если в этом возникнет необходимость.

Марина Фещенко
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