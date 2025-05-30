Перенос Дня защиты детей на Украине с 1 июня на 20 ноября — это продолжение демонстрации антироссийской риторики и приверженности Европе, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик в интервью Life.ru. При этом, по его словам, в ЕС подобные шаги не будут отмечены.

Перенося День защиты детей на другую дату, киевский режим продолжает методичное отмежевание от славянской идентичности и дальше создаёт свой странный календарь, ориентированный на пресловутые европейские ценности. Зеленский и его клика отменили на Украине День Победы, перенесли празднование Рождества. И календарь абсурда продолжает пополняться. Всё это — насильственное насаждение чуждой идеологии. Дмитрий Белик Депутат Государственной Думы

Из-за выходок киевского режима во главе с Владимиром Зеленским празднование Рождества было перенесено с привычного 7 января на 25 декабря. День Победы был и вовсе отменён — георгиевские ленточки и шествия в честь героев Великой Отечественной войны там под запретом.