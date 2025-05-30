«Календарь абсурда»: В Госдуме осудили Киев за перенос Дня защиты детей
Депутат Белик: Европа не оценит перенос Дня защиты детей на 20 ноября на Украине
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Перенос Дня защиты детей на Украине с 1 июня на 20 ноября — это продолжение демонстрации антироссийской риторики и приверженности Европе, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик в интервью Life.ru. При этом, по его словам, в ЕС подобные шаги не будут отмечены.
Перенося День защиты детей на другую дату, киевский режим продолжает методичное отмежевание от славянской идентичности и дальше создаёт свой странный календарь, ориентированный на пресловутые европейские ценности. Зеленский и его клика отменили на Украине День Победы, перенесли празднование Рождества. И календарь абсурда продолжает пополняться. Всё это — насильственное насаждение чуждой идеологии.
Из-за выходок киевского режима во главе с Владимиром Зеленским празднование Рождества было перенесено с привычного 7 января на 25 декабря. День Победы был и вовсе отменён — георгиевские ленточки и шествия в честь героев Великой Отечественной войны там под запретом.
Напомним, Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил празднование на Украине Дня защиты детей 1 июня. Теперь праздник будет отмечаться во Всемирный день ребёнка 20 ноября. Как отмечают местные СМИ, «Украина будет отмечать его вместе с остальным миром».