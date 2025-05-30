«Кто-то помнит меня качком?» Украинка с самыми большими скулами показала, как выглядела до операции

Необычная внешность украинской модели Анастасии Покрищук снова привлекла внимание подписчиков. В соцсетях она опубликовала архивные кадры, на которых показала, как выглядела до многочисленных вмешательств.

Украинская модель Анастасия Покрищук так выглядела раньше. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ justqueen88

На одном из снимков Покрищук — демонстрирует накачанное тело в коротком топе и штанах. На другом она предстаёт блондинкой в чёрной футболке, с естественными скулами.