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30 мая, 12:13

«Кто-то помнит меня качком?» Украинка с самыми большими скулами показала, как выглядела до операции

Украинская модель с самыми большими скулами показала, как выглядела до пластики

Украинская модель Анастасия Покрищук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ justqueen88

Украинская модель Анастасия Покрищук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ justqueen88

Необычная внешность украинской модели Анастасии Покрищук снова привлекла внимание подписчиков. В соцсетях она опубликовала архивные кадры, на которых показала, как выглядела до многочисленных вмешательств.

Украинская модель Анастасия Покрищук так выглядела раньше. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ justqueen88

Украинская модель Анастасия Покрищук так выглядела раньше. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ justqueen88

На одном из снимков Покрищук — демонстрирует накачанное тело в коротком топе и штанах. На другом она предстаёт блондинкой в чёрной футболке, с естественными скулами.

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Милена Скрипальщикова
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