Менеджер одного из банков в Татарстане обчистила клиентов на миллионы

В Татарстане сотрудники ФСБ задержали главного клиентского менеджера одного из банков, которая обманом присваивала деньги вкладчиков. По данным следствия, женщина, пользуясь доверием клиентов, открывала вклады, а затем без их ведома переводила средства на счета своих знакомых.

«Хищение денежных средств она производила, нарушая правила эксплуатации автоматизированной системы, являющейся объектом критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Ущерб от её действий составил 4 миллиона рублей. Против сотрудницы возбуждены уголовные дела по статье о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру с использованием служебного положения, предусматривающей от 3 до 8 лет лишения свободы, а также по статье о краже, инициированной МВД.