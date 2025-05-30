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Регион
30 мая, 09:39

Менеджер одного из банков в Татарстане обчистила клиентов на миллионы

В Татарстане сотрудница банка переводила деньги вкладчиков на счета знакомых

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

В Татарстане сотрудники ФСБ задержали главного клиентского менеджера одного из банков, которая обманом присваивала деньги вкладчиков. По данным следствия, женщина, пользуясь доверием клиентов, открывала вклады, а затем без их ведома переводила средства на счета своих знакомых.

«Хищение денежных средств она производила, нарушая правила эксплуатации автоматизированной системы, являющейся объектом критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Ущерб от её действий составил 4 миллиона рублей. Против сотрудницы возбуждены уголовные дела по статье о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру с использованием служебного положения, предусматривающей от 3 до 8 лет лишения свободы, а также по статье о краже, инициированной МВД.

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Ранее Life.ru рассказал, что аферисты смогли выманить круглую сумму у 77-летней жительницы Санкт-Петербурга. Она отдала злоумышленникам 32 миллиона рублей. Преступники убедили пенсионерку передать деньги, представляясь сотрудниками различных структур.

Оксана Попова
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