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Регион
30 мая, 10:01

«Сила Сибири» начала поставлять в Китай миллиарды кубометров газа

В Китай по газопроводу «Сила Сибири» поставили первые 100 млрд кубометров газа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / evangulov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / evangulov

В Китай из России поставили первые 100 млрд кубометров газа по газопроводу «Сила Сибири» от «Газпрома». Контракт заключён до 2049 года, за этот период в КНР поставят более триллиона кубометров российского газа. Об этом рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«По газопроводу «Сила Сибири» в Китай поставлены первые 100 миллиардов кубометров российского газа из более чем триллиона, предусмотренного крупнейшим газовым контрактом за всю историю отрасли. Это только начало большого пути. Контракт действует до середины 2049 года», — заявил Миллер.

"Газпром" снова побил рекорд по поставкам газа в Китай через "Силу Сибири"
"Газпром" снова побил рекорд по поставкам газа в Китай через "Силу Сибири"

Эксперты уже прогнозируют, что к 2050 году Россия станет лидером по поставкам газа и нефти на рынках Азии. Также возможно будущее расширение магистральных трубопроводов, портовых и железнодорожных мощностей, включая увеличение пропускной способности Восточного полигона.

Полина Никифорова
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