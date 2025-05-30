«Сила Сибири» начала поставлять в Китай миллиарды кубометров газа

В Китай из России поставили первые 100 млрд кубометров газа по газопроводу «Сила Сибири» от «Газпрома». Контракт заключён до 2049 года, за этот период в КНР поставят более триллиона кубометров российского газа. Об этом рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«По газопроводу «Сила Сибири» в Китай поставлены первые 100 миллиардов кубометров российского газа из более чем триллиона, предусмотренного крупнейшим газовым контрактом за всю историю отрасли. Это только начало большого пути. Контракт действует до середины 2049 года», — заявил Миллер.