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30 мая, 10:18

5 групповых и 2 массированных: «Удары возмездия» настигли ВСУ за атаки на Россию

Минобороны: ВС РФ нанесли 5 групповых и 2 массированных удара после атак ВСУ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

В качестве ответных действий на массированные удары со стороны Киева, Российская армия за минувшие семь дней произвела семь целенаправленных атак: пять групповых и две массированных. Удары были нанесены по украинским оборонным предприятиям, объектам военных авиабаз, штабу Сил специальных операций и авиации СБУ. Об этом доложили в Минобороны РФ.

«Нанесено пять групповых и два массированных удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины», — сообщили в военном ведомстве.

Также атакам с российской стороны были повержены инфраструктура военных аэродромов, центры радиотехнической разведки и спутниковой связи, позиции американского зенитного ракетного комплекса Patriot, центр сил специальных операций и авиации СБУ.

Армия России нанесла удары по местам стоянки боевых и безэкипажных катеров, укрытию реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, складам вооружения и боеприпасов, а также местам производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов.

Целью российских военнослужащих стали и пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

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Ранее сообщалось, что за минувшую ночь над регионами России было уничтожено 27 вражеских БПЛА. 15 дронов силы ПВО перехватили над Белгородской областью, а ещё 12 были нейтрализованы в небе над Курской областью.

Ольга Сливченко
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