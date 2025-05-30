В качестве ответных действий на массированные удары со стороны Киева, Российская армия за минувшие семь дней произвела семь целенаправленных атак: пять групповых и две массированных. Удары были нанесены по украинским оборонным предприятиям, объектам военных авиабаз, штабу Сил специальных операций и авиации СБУ. Об этом доложили в Минобороны РФ.

«Нанесено пять групповых и два массированных удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины», — сообщили в военном ведомстве.

Также атакам с российской стороны были повержены инфраструктура военных аэродромов, центры радиотехнической разведки и спутниковой связи, позиции американского зенитного ракетного комплекса Patriot, центр сил специальных операций и авиации СБУ.

Армия России нанесла удары по местам стоянки боевых и безэкипажных катеров, укрытию реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, складам вооружения и боеприпасов, а также местам производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов.

Целью российских военнослужащих стали и пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.