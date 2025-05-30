Военные эксперты назвали 4 цели на Украине для удара «Орешника» в ответ на поставки Taurus

В ответ на заявления властей Германии о поставке Киеву дальнобойных ракет и строительстве заводов по их производству на территории Украины всё чаще звучат мнения, что РФ пора вновь применить ракетный комплекс «Орешник». Проект «Военная хроника» назвал четыре возможные цели для новейшего российского вооружения, отметив, что сейчас идеальное время для этого.

В первую очередь речь идет о предприятиях, участвующих в производстве крылатых ракет с использованием западных компонентов. Среди них – заводы по выпуску ударных БПЛА, в том числе дрона «Лютый». Ключевые производственные площадки расположены в Киеве («Артём» и ГП «Антонов») и Днепропетровске («Микроприбор»). Несмотря на то, что по заводу «Артём» уже наносились удары беспилотниками «Герань», его полное уничтожение требует более мощных средств поражения из-за масштабов и сложной инфраструктуры предприятия.

Также аналитики выделяют киевский завод «Радиус» и днепропетровский «Микроприбор» – оба объекта задействованы в сборке беспилотников и могут быть вовлечены в новые военные программы Украины.

Для эффективного поражения таких целей необходим комбинированный удар с применением высокоточного оружия. Несмотря на ослабление украинской ПВО, критически важные объекты по-прежнему прикрыты системами противовоздушной обороны. Поэтому вместе с «Орешником» и «Геранями» целесообразно задействовать ракетные комплексы «Искандер» и «Кинжал», способные гарантированно преодолевать защиту и выводить из строя ключевые производственные мощности.