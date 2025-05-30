Военные эксперты назвали 4 цели на Украине для удара «Орешника» в ответ на поставки Taurus
«Военная хроника»: Настало идеальное время для применения «Орешника» по 4 целям
Обложка © Midjourney / Life.ru
В ответ на заявления властей Германии о поставке Киеву дальнобойных ракет и строительстве заводов по их производству на территории Украины всё чаще звучат мнения, что РФ пора вновь применить ракетный комплекс «Орешник». Проект «Военная хроника» назвал четыре возможные цели для новейшего российского вооружения, отметив, что сейчас идеальное время для этого.
В первую очередь речь идет о предприятиях, участвующих в производстве крылатых ракет с использованием западных компонентов. Среди них – заводы по выпуску ударных БПЛА, в том числе дрона «Лютый». Ключевые производственные площадки расположены в Киеве («Артём» и ГП «Антонов») и Днепропетровске («Микроприбор»). Несмотря на то, что по заводу «Артём» уже наносились удары беспилотниками «Герань», его полное уничтожение требует более мощных средств поражения из-за масштабов и сложной инфраструктуры предприятия.
Также аналитики выделяют киевский завод «Радиус» и днепропетровский «Микроприбор» – оба объекта задействованы в сборке беспилотников и могут быть вовлечены в новые военные программы Украины.
Для эффективного поражения таких целей необходим комбинированный удар с применением высокоточного оружия. Несмотря на ослабление украинской ПВО, критически важные объекты по-прежнему прикрыты системами противовоздушной обороны. Поэтому вместе с «Орешником» и «Геранями» целесообразно задействовать ракетные комплексы «Искандер» и «Кинжал», способные гарантированно преодолевать защиту и выводить из строя ключевые производственные мощности.
Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее в беседе с Life.ru заявил, что передача Германией Украине крылатых ракет Taurus будет расценена как прямое вовлечение Берлина в конфликт с Россией. По его словам, это связано с тем, что программирование данных для пуска таких ракет требует участия немецких военных специалистов. Депутат подчеркнул, что в случае атак украинских Taurus по российской территории, ВС РФ получат право наносить ответные удары не только по пусковым установкам и расчётам, но и по местам дислокации иностранных инструкторов, а также по складам хранения этих ракет в Германии. Соответствующие возможности у российских военных имеются, указал парламентарий.
Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ вместе с Францией, Великобританией и США отменили ограничения на дальность применения оружия, передаваемого Киеву. Глава фракции СДПГ Ларс Клингбайль опроверг эти слова, но несмотря на это, Мерц вновь повторил свою позицию, утверждая, что ограничения на использование дальнобойных систем были сняты якобы несколько месяцев назад. Накануне он вновь заявил, что ФРГ намерена обеспечить Киев дальнобойным оружием, включая локализацию производства на территории Украины.
ВС РФ впервые применили новейшую российскую баллистическую ракету «Орешник» 21 ноября 2024 года в ответ на атаки украинских войск по территориям РФ с применением западного дальнобойного оружия. Среди зарубежных экспертов ракетный комплекс вызвал большой интерес.