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Регион
30 мая, 10:08

В Кремле высказались о теме переговоров с Украиной в Стамбуле 2 июня

Песков: Кремль надеется, что меморандумы РФ и Украины обсудят в Стамбуле

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Кремль надеется, что в рамках второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле 2 июня будут обсуждаться проекты меморандумов с видением сторон о прекращении огня. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Оба проекта меморандумов, и российский, и украинский, как мы надеемся, будут обсуждаться на втором раунде переговоров, к которому российская делегация будет готова в понедельник с утра в Стамбуле», — сказал представитель Кремля на брифинге.

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Напомним, 28 мая Москва предложила провести второй раунд переговоров с Киевом 2 июня в Стамбуле. Инициативу озвучил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова представить Украине меморандум с изложением позиции Москвы. При этом Киев потребовал предоставить документ ещё до встречи. В Кремле такую позицию назвали неконструктивной.

Первый раунд переговоров между Москвой и Киевом прошёл 16 мая 2025 года в Стамбуле — том самом месте, где Украина сорвала переговорный процесс в 2022 году. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров. Основным результатом стали договорённости о масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000», который успешно завершился 25 мая. В ходе второго раунда стороны должны обменяться своими вариантами мирного соглашения.

Александр Юнашев
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