Песков заявил, что будущее европейской безопасности нужно обсуждать с Европой
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что будущее безопасности Европы невозможно обсуждать без участия европейских стран. По его словам, Россия считает необходимым вовлечение представителей Европы в переговоры о региональной стабильности, отвергая идею исключения ЕС из таких дискуссий.
«Ну, так или иначе, конечно, будущее европейской безопасности нужно обсуждать с европейцами, без этого не обойтись», — пояснил Песков.
Ранее Европейский Союз представил план по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море, который предполагает сотрудничество всех прибрежных государств, кроме России. Согласно плану, страны-участницы возьмут на себя мониторинг судоходных путей, контроль портовой деятельности и защиту критической морской инфраструктуры.