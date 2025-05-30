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Регион
30 мая, 10:13

Песков заявил, что будущее европейской безопасности нужно обсуждать с Европой

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что будущее безопасности Европы невозможно обсуждать без участия европейских стран. По его словам, Россия считает необходимым вовлечение представителей Европы в переговоры о региональной стабильности, отвергая идею исключения ЕС из таких дискуссий.

«Ну, так или иначе, конечно, будущее европейской безопасности нужно обсуждать с европейцами, без этого не обойтись», — пояснил Песков.

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Ранее Европейский Союз представил план по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море, который предполагает сотрудничество всех прибрежных государств, кроме России. Согласно плану, страны-участницы возьмут на себя мониторинг судоходных путей, контроль портовой деятельности и защиту критической морской инфраструктуры.

Оксана Попова
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