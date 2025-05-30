Песков заявил, что будущее европейской безопасности нужно обсуждать с Европой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что будущее безопасности Европы невозможно обсуждать без участия европейских стран. По его словам, Россия считает необходимым вовлечение представителей Европы в переговоры о региональной стабильности, отвергая идею исключения ЕС из таких дискуссий.

«Ну, так или иначе, конечно, будущее европейской безопасности нужно обсуждать с европейцами, без этого не обойтись», — пояснил Песков.