«Потрясающая страна»: Депутат Европарламента поразился красотой России

Россия крайне интереса с точки зрения туризма, однако в Европе знают про это очень мало, заявил депутат Европейского парламента Фернан Картайзер. Он поделился своими впечатлениями от поездок в РФ, а также отметил чистоту и безопасность столицы.

«Я был в Эрмитаже, дважды в Кремле. Вчера утром — у мавзолея Ленина. <...> Это потрясающая страна и потрясающий город. На Западе часто не знают, насколько она интересна с точки зрения туризма. Но она очень красивая, очень чистая и очень безопасная», — цитирует Картайзера РИА «Новости».

Картайзер отметил, что у него всегда не хватает времени на поездки, но каждый раз во время визита в Россию он старается посмотреть что-то новое. В Москву он прибыл на 25 мая для встречи с замминистра иностранных дел России Александром Грушко, главой комитета Совфеда РФ по международным делам Григорием Карасиным и председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.