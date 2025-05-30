«Помогите!»: В горящей нижегородской многоэтажке заблокированы люди, у пожарных закончилась вода

В Нижнем Новгороде произошло ЧП: на улице Пермякова вспыхнул пожар в одной из квартир многоэтажного дома. В некоторых квартирах остались люди, которые не могут самостоятельно спуститься с высоты вниз. Сотрудники МЧС пытаются устранить очаг возгорания, однако воды для этого слишком мало.

Телеграм-канал Ni Mash опубликовал жуткие кадры, на которых человек на балконе просит о помощи. Однако он не один среди тех, кто оказался в заточении. Спасатели пытаются эвакуировать людей по лестнице с крыши, однако все двери закрыты. Воды недостаточно, чтобы потушить пламя.

Пожар в нижегородской многоэтажке. Видео © Telegram / Ni Mash

На месте продолжают работать сотрудники МЧС. На данный момент информации о погибших и пострадавших не поступало.