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30 мая, 11:59

«Помогите!»: В горящей нижегородской многоэтажке заблокированы люди, у пожарных закончилась вода

Ni Mash: В Нижнем Новгороде люди застряли в горящем доме и не могут выбраться

Обложка © Telegram / Ni Mash

Обложка © Telegram / Ni Mash

В Нижнем Новгороде произошло ЧП: на улице Пермякова вспыхнул пожар в одной из квартир многоэтажного дома. В некоторых квартирах остались люди, которые не могут самостоятельно спуститься с высоты вниз. Сотрудники МЧС пытаются устранить очаг возгорания, однако воды для этого слишком мало.

Телеграм-канал Ni Mash опубликовал жуткие кадры, на которых человек на балконе просит о помощи. Однако он не один среди тех, кто оказался в заточении. Спасатели пытаются эвакуировать людей по лестнице с крыши, однако все двери закрыты. Воды недостаточно, чтобы потушить пламя.

Пожар в нижегородской многоэтажке. Видео © Telegram / Ni Mash

На месте продолжают работать сотрудники МЧС. На данный момент информации о погибших и пострадавших не поступало.

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Ранее сообщалось, что в Калининском районе Санкт-Петербурга потушили пожар на радиотехническом заводе «Авангард». По данным регионального управления МЧС России, возгорание удалось локализовать на площади 100 квадратных метров.

Алиса Хуссаин
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