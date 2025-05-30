Путин увеличил срок выплат для детей военных, пропавших без вести
Путин указом продлил выплаты детям пропавших военных на весь период отсутствия
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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому срок выплат детям военнослужащих, признанных пропавшими без вести, значительно увеличен. Теперь пособия будут начисляться не шесть месяцев, а в течение всего периода отсутствия военного.
Соответствующие изменения внесены в указ «О ежемесячной социальной выплате детям отдельных категорий военнослужащих». В документе уточняется, что формулировка «не более чем в течение шести месяцев со дня, указанного в приказе командира (начальника)» заменена на «за период безвестного отсутствия».
Напомним, в марте Путин подписал указ о поддержке семей пропавших без вести бойцов СВО. Согласно документу, фонд «Защитники Отечества» будет предоставлять членам семей пропавших без вести «психологическую и психотерапевтическую помощь, а также поддержку в получении социальных мер, бесплатной юридической помощи и др.