Взрыв в Ставрополе
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 11:39

Путин увеличил срок выплат для детей военных, пропавших без вести

Путин указом продлил выплаты детям пропавших военных на весь период отсутствия

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому срок выплат детям военнослужащих, признанных пропавшими без вести, значительно увеличен. Теперь пособия будут начисляться не шесть месяцев, а в течение всего периода отсутствия военного.

Соответствующие изменения внесены в указ «О ежемесячной социальной выплате детям отдельных категорий военнослужащих». В документе уточняется, что формулировка «не более чем в течение шести месяцев со дня, указанного в приказе командира (начальника)» заменена на «за период безвестного отсутствия».

Напомним, в марте Путин подписал указ о поддержке семей пропавших без вести бойцов СВО. Согласно документу, фонд «Защитники Отечества» будет предоставлять членам семей пропавших без вести «психологическую и психотерапевтическую помощь, а также поддержку в получении социальных мер, бесплатной юридической помощи и др.

Россиянка, чей случай посмертного ЭКО вызвал резонанс, оценила проект о выплатах детям
Россиянка, чей случай посмертного ЭКО вызвал резонанс, оценила проект о выплатах детям
Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar