Путин увеличил срок выплат для детей военных, пропавших без вести

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому срок выплат детям военнослужащих, признанных пропавшими без вести, значительно увеличен. Теперь пособия будут начисляться не шесть месяцев, а в течение всего периода отсутствия военного.

Соответствующие изменения внесены в указ «О ежемесячной социальной выплате детям отдельных категорий военнослужащих». В документе уточняется, что формулировка «не более чем в течение шести месяцев со дня, указанного в приказе командира (начальника)» заменена на «за период безвестного отсутствия».