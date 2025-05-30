Участковый из «Реальных пацанов» нашёл красивую версию, почему Пермь в лидерах по препаратам для потенции
Актёр Ознобихин в шутку оценил данные по продаже препаратов для потенции в Перми
Актёры сериала «Реальные пацаны». Кадр из сериала «Реальные пацаны», 2010–2023, режиссёр Жанна Кадникова, сценаристы Антон Зайцев, Жанна Кадникова, Юрий Овчинников и другие © kinopoisk
Актёр Игорь Ознобихин, сыгравший участкового в сериале «Реальные пацаны», нашёл красивую версию, почему Пермский край стал лидером по продаже препаратов для потенции. В беседе с Life.ru артист предположил, что пермские мужчины просто очень внимательны к желаниям и потребностям своих женщин.
На мой взгляд, не только Пермский край, а вообще русские мужчины склонны к переживаниям. А пермские мужчины просто очень внимательны к желаниям и потребностям их женщин. И да, подобной статистике я не слишком доверяю.
Напомним, ранее аналитики выяснили, что лидером среди регионов России по росту продаж таблеток для потенции стал Пермский край. При этом жители Пермского края уже не первый год демонстрируют более высокую сексуальную активность, опережая Московскую область и Краснодарский край.