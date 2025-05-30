Потока нет: Житель Ивангорода опроверг сообщения об очередях на границе с Эстонией

Информация об огромных очередях на Нарвском пограничном пункте между Россией и Эстонией преувеличена. Об этом заявил житель Ивангорода.

В беседе с «Постньюс» он отметил, что очереди образуются на пограничном пункте регулярно из-за медленной работы эстонских пограничников. Также мужчина усомнился в достоверности информации о наплыве эстонцев, которые едут ради молока, хлеба, одежды и техники, резко ставших дефицитными в Европе. Он согласился, что граждане Эстонии раньше приезжали за товарами в РФ, но сейчас такого потока нет.

Собеседник издания заявил, что чаще жители Эстонии приезжают ради сигарет и топлива. Однако много увезти они всё же не могут из-за ограничений на объёмы вывоза.