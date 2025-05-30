Взрыв в Ставрополе
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 12:16

Потока нет: Житель Ивангорода опроверг сообщения об очередях на границе с Эстонией

Житель Ивангорода опроверг сообщения об очередях на границе с Эстонией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PX Media

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PX Media

Информация об огромных очередях на Нарвском пограничном пункте между Россией и Эстонией преувеличена. Об этом заявил житель Ивангорода.

В беседе с «Постньюс» он отметил, что очереди образуются на пограничном пункте регулярно из-за медленной работы эстонских пограничников. Также мужчина усомнился в достоверности информации о наплыве эстонцев, которые едут ради молока, хлеба, одежды и техники, резко ставших дефицитными в Европе. Он согласился, что граждане Эстонии раньше приезжали за товарами в РФ, но сейчас такого потока нет.

Собеседник издания заявил, что чаще жители Эстонии приезжают ради сигарет и топлива. Однако много увезти они всё же не могут из-за ограничений на объёмы вывоза.

Эстония снова угрожает России буями на Нарве, но пока без лезвий
Эстония снова угрожает России буями на Нарве, но пока без лезвий

Напомним, ранее сообщалось об огромных очередях на русско-эстонской границе. Европейцы приезжают в нашу страну якобы за сладостями, а также одеждой и техникой. Подобная ситуация сохраняется на протяжении нескольких месяцев.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Эстония
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar