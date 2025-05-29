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Регион
29 мая, 14:25

Эстония снова угрожает России буями на Нарве, но пока без лезвий

ERR: Эстония пригрозила России установить буи в территориальных водах на Нарве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sebos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sebos

Глава Министерства внутренних дел Эстонии Игорь Таро угрожает, что республика сама установит навигационные буи в территориальных водах реки Нарва, если не удастся достичь двустороннего соглашения с Россией по этому вопросу. Таллин уже передал свои условия Москве, сообщает телерадиокомпания ERR.

«Эстония представила свои предложения России. <…> Если двустороннее соглашение не будет достигнуто, Эстония всё равно может установить эти буи в своих территориальных водах», – заявил глава МВД соседней страны.

Напомним, эстонские правоохранители мае 2024 года заявили, что якобы российские пограничники сняли буи на реке Нарве, служившие для разграничения судоходных путей. В Евросоюзе тогда сообщили, что внимательно следят за происходящим на эстонско-российской границе и ждут от Москвы пояснений. А позже в Эстонии заговорили об установке буёв с лезвиями на водной границе с Россией

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Андрей Бражников
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