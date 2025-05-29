Эстония снова угрожает России буями на Нарве, но пока без лезвий

Глава Министерства внутренних дел Эстонии Игорь Таро угрожает, что республика сама установит навигационные буи в территориальных водах реки Нарва, если не удастся достичь двустороннего соглашения с Россией по этому вопросу. Таллин уже передал свои условия Москве, сообщает телерадиокомпания ERR.