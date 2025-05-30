От «Друзей» до Букиных: Россияне рассказали, о каких соседях мечтают

Согласно исследованию, проведённому ко Дню соседства, 37,7% опрошенных россиян хотели бы жить рядом с такими же дружелюбными и общительными людьми, как герои сериала «Друзья». На втором месте — учёные из «Теории большого взрыва» (9%), а на третьем — вечно ссорящиеся Букины и Полено из «Счастливы вместе» (7,7%). Однако в реальности лишь 2,9% респондентов поддерживают близкие отношения с соседями, передаёт «Москва 24».

Половина участников опроса ограничивается формальным приветствием, а 10% вообще избегают контактов. Хотя в 50% домов есть соседские чаты, 60% жильцов в них не состоят, а лишь 3,9% активно участвуют в переписке. Совместный досуг с соседями — редкость: 77% признались, что не проводят с ними время. Тем не менее 10% вместе убирают территорию, 5% ходят в гости, а 3,5% выгуливают собак. Идеальный вариант взаимодействия, по мнению россиян, — субботники (19%), спорт (7%) и настольные игры (6%).

59% опрошенных ценят доброжелательность, 29% — интеллигентность, а 25% ждут помощи в сложных ситуациях. При этом 50% респондентов не терпят шумных соседей, а 34% обращают внимание на чистоплотность. Хотя 32,3% довольны текущими отношениями, 21,6% хотели бы их улучшить, а 46,1% не видят в этом необходимости.