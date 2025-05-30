У шестилетних детей в России начнут проверять репродуктивное здоровье

С сентября 2025 года в России стартуют профилактические медицинские осмотры для проверки репродуктивного здоровья детей. Согласно новой инициативе, представленной министром здравоохранения Михаилом Мурашко, осмотры будут проводиться детям в возрасте шести лет, а затем ежегодно с 13 лет.

Среди других нововведений, предусмотренных приказом, — исследование уровня холестерина в крови экспресс-методом с использованием тест-полосок для детей из групп риска в возрасте 6 и 10 лет. Также будет осуществляться определение стандартного отклонения индекса массы тела с занесением данных в первичную медицинскую документацию.

Кроме того, дополнительный скрининг на выявление группы риска возникновения или нарушения психического развития будет проводиться у детей в возрасте 1,5 лет с последующим осмотром врачом-неврологом для тех, кто попадает в группу риска.