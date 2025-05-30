В Австралии зафиксирован первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян

В австралийском штате Новый Южный Уэльс выявлен первый случай заражения новым штаммом обезьяньей оспы. Заболевший мужчина недавно вернулся из Таиланда, где предположительно и заразился. Об этом сообщает телеканал SBS News со ссылкой на Австралийский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

«CDC подтвердил заражение штаммом mpox Cade 1b в Новом Южном Уэльсе — это первый и пока единственный случай этого варианта обезьяньей оспы в Австралии», — говорится в сообщении телеканала.

Вскоре после возвращения из отпуска у мужчины появились первые признаки заболевания. Для предотвращения распространения инфекции проводятся профилактические мероприятия. Минздрав Австралии подчёркивает, что вероятность широкого распространения данного штамма крайне мала.