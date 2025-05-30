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30 мая, 12:38

В Австралии зафиксирован первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян

SBS News: В Австралии выявили первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В австралийском штате Новый Южный Уэльс выявлен первый случай заражения новым штаммом обезьяньей оспы. Заболевший мужчина недавно вернулся из Таиланда, где предположительно и заразился. Об этом сообщает телеканал SBS News со ссылкой на Австралийский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

«CDC подтвердил заражение штаммом mpox Cade 1b в Новом Южном Уэльсе — это первый и пока единственный случай этого варианта обезьяньей оспы в Австралии», — говорится в сообщении телеканала.

Вскоре после возвращения из отпуска у мужчины появились первые признаки заболевания. Для предотвращения распространения инфекции проводятся профилактические мероприятия. Минздрав Австралии подчёркивает, что вероятность широкого распространения данного штамма крайне мала.

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Мария Любицкая
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