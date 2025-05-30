Тело сына врача Склифа нашли на козырьке подъезда
Погиб сын врача Склифа Ирины Осиповой, обвинённой в мошенничестве
Заведующая терапевтическим отделением НИИ имени Склифосовского Ирина Осипова. Обложка © Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
Заведующая терапевтическим отделением НИИ имени Склифосовского Ирина Осипова, сообщила корреспонденту «Ленты.ру», что её сын погиб. Врач утверждает, что его смерть не была случайной. В настоящее время она направляется в морг для выяснения обстоятельств.
«Они его убили», — заявила женщина.
Согласно информации Telegram-канала «МК: срочные новости», молодой человек, предположительно, покончил с собой. Его тело было обнаружено днём 29 мая на козырьке подъезда жилого дома, где он проживал.
Ранее Осипову обвинили в мошенничестве из-за поддельного сертификата о повышении квалификации, который позволил ей получить надбавку к зарплате в размере 151 тысячи рублей за восемь месяцев. Анонимный донос об этом поступил в прокуратуру Мещанского района Москвы, и в июле 2024 года было возбуждено уголовное дело. Она считает, что донос — месть за её принципиальность. Постоянные допросы подорвали её здоровье, а сына беспокоили угрозы по телефону.
Ранее Life.ru рассказывал, что бывший профессор из Московского государственного университета наложил на себя руки. По предварительным данным, украинские мошенники в начале мая украли у него 52 миллиона рублей. Они позвонили ему, представившись полицейскими, и убедили перевести сбережения на «безопасный счёт».