Тело сына врача Склифа нашли на козырьке подъезда

Заведующая терапевтическим отделением НИИ имени Склифосовского Ирина Осипова, сообщила корреспонденту «Ленты.ру», что её сын погиб. Врач утверждает, что его смерть не была случайной. В настоящее время она направляется в морг для выяснения обстоятельств.

«Они его убили», — заявила женщина.

Согласно информации Telegram-канала «МК: срочные новости», молодой человек, предположительно, покончил с собой. Его тело было обнаружено днём 29 мая на козырьке подъезда жилого дома, где он проживал.

Ранее Осипову обвинили в мошенничестве из-за поддельного сертификата о повышении квалификации, который позволил ей получить надбавку к зарплате в размере 151 тысячи рублей за восемь месяцев. Анонимный донос об этом поступил в прокуратуру Мещанского района Москвы, и в июле 2024 года было возбуждено уголовное дело. Она считает, что донос — месть за её принципиальность. Постоянные допросы подорвали её здоровье, а сына беспокоили угрозы по телефону.