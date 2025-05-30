Экономика РФ выработала «антитела» к различным шокам, заявил Силуанов

«Мы выработали антитела к такого рода шокам, а антитела во многом выработаны за счёт продуманной, взвешенной, выверенной бюджетной и финансовой политики в нашей стране, потому что мы знаем, что в период кризисов [делать], уже примерно понимаем, как и кому помогать», — сказал Силуанов.