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30 мая, 12:22

Экономика РФ выработала «антитела» к различным шокам, заявил Силуанов

Силуанов: Российская экономика выработала «антитела» к различным потрясениям

Антон Силуанов. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Антон Силуанов. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что российская экономика, несмотря на недавние трудности и сложные экономические условия, проявляет признаки устойчивости и адаптировалась к различным потрясениям. Об этом он заявил, выступая перед студентами Финансового университета.

«Мы выработали антитела к такого рода шокам, а антитела во многом выработаны за счёт продуманной, взвешенной, выверенной бюджетной и финансовой политики в нашей стране, потому что мы знаем, что в период кризисов [делать], уже примерно понимаем, как и кому помогать», — сказал Силуанов.

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Ранее стало известно, что Россия впервые после начала СВО получила суверенный кредитный рейтинг от CCXI. Агентство позитивно оценивает денежно-кредитную политику российских властей и отмечает достаточный объём международных резервов и средств ФНБ для обслуживания небольшого внешнего долга.

Наталья Демьянова
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