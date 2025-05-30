Экономика РФ выработала «антитела» к различным шокам, заявил Силуанов
Силуанов: Российская экономика выработала «антитела» к различным потрясениям
Антон Силуанов. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Министр финансов Антон Силуанов отметил, что российская экономика, несмотря на недавние трудности и сложные экономические условия, проявляет признаки устойчивости и адаптировалась к различным потрясениям. Об этом он заявил, выступая перед студентами Финансового университета.
«Мы выработали антитела к такого рода шокам, а антитела во многом выработаны за счёт продуманной, взвешенной, выверенной бюджетной и финансовой политики в нашей стране, потому что мы знаем, что в период кризисов [делать], уже примерно понимаем, как и кому помогать», — сказал Силуанов.
Ранее стало известно, что Россия впервые после начала СВО получила суверенный кредитный рейтинг от CCXI. Агентство позитивно оценивает денежно-кредитную политику российских властей и отмечает достаточный объём международных резервов и средств ФНБ для обслуживания небольшого внешнего долга.