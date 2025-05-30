В Пермском крае фура с надписью «всё в порядке» протаранила частный дом

В Добрянке Пермского края водитель фуры с надписью «Всё в порядке» не справился с управлением. Он протаранил забор, снёс баню и въехал в дом. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом рассказали в местных соцсетях.

В комментариях под фотографией с места происшествия пользователи Сети иронично отмечают взаимосвязь между говорящей надписью и произошедшим.