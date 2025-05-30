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Регион
30 мая, 12:56

В Пермском крае фура с надписью «всё в порядке» протаранила частный дом

Обложка © Telegram/ ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Обложка © Telegram/ ПЕРМСКИЙ КРАЙ

В Добрянке Пермского края водитель фуры с надписью «Всё в порядке» не справился с управлением. Он протаранил забор, снёс баню и въехал в дом. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом рассказали в местных соцсетях.

В комментариях под фотографией с места происшествия пользователи Сети иронично отмечают взаимосвязь между говорящей надписью и произошедшим.

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Ранее на федеральной трассе под Сочи неустановленная автоцистерна разлила машинное масло на проезжую часть и скрылась с места происшествия. Большегрузы скользят по дорожному покрытию и не могут проехать опасный участок серпантина.

Полина Никифорова
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