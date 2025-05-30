В Киргизии задержали сотрудников СМИ за призывы к беспорядкам
Два сотрудника Kloop Media задержаны в Киргизии за призывы к массовым беспорядкам
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В Киргизии задержаны два сотрудника издания Kloop Media, деятельность которого запрещена в республике. По информации ГКНБ, их обвиняют в подстрекательстве к массовым беспорядкам.
«В рамках уголовного дела, возбуждённого по факту призывов к массовым беспорядкам, задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ главный видеоредактор и оператор-монтажёр Kloop Media», — указано в сообщении.
Подробности дела на данный момент не разглашаются.
Ранее Life.ru писал о новых столкновениях в Ливии. Тысячи протестующих вышли к штаб-квартире главы Правительства национального единства в Триполи требовали отставки кабинета. Очень быстро всё переросло в беспорядки, начался хаос.