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30 мая, 12:35

В Киргизии задержали сотрудников СМИ за призывы к беспорядкам

Два сотрудника Kloop Media задержаны в Киргизии за призывы к массовым беспорядкам

Обложка © Freepik / wirestock

Обложка © Freepik / wirestock

В Киргизии задержаны два сотрудника издания Kloop Media, деятельность которого запрещена в республике. По информации ГКНБ, их обвиняют в подстрекательстве к массовым беспорядкам.

«В рамках уголовного дела, возбуждённого по факту призывов к массовым беспорядкам, задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ главный видеоредактор и оператор-монтажёр Kloop Media», — указано в сообщении.

Подробности дела на данный момент не разглашаются.

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Наталья Демьянова
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