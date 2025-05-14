Четырёх участников беспорядков в аэропорту Махачкалы посадили на 10 лет
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Ещё четырём участникам массовых беспорядков, произошедших в международном аэропорту Уйташ в Махачкале в октябре 2023 года, вынесли приговоры. Каждый из подсудимых получил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, передаёт пресс-служба краевой прокуратуры.
«Суд с учётом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и роль каждого, назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы каждому на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, 29 октября 2023 года толпа ворвалась в аэропорт Уйташ, окружив самолёт авиакомпании Red Wings, который прилетел в Махачкалу из Тель-Авива. Около 140 участников беспорядков уже отправлены судом в тюрьму, а ещё более 1200 — получили административные наказания. Известно, что в общей сумме в суды Ставрополья и Краснодарского края поступили 28 уголовных дел против 134 дагестанцев.