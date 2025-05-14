Четырёх участников беспорядков в аэропорту Махачкалы посадили на 10 лет

Ещё четырём участникам массовых беспорядков, произошедших в международном аэропорту Уйташ в Махачкале в октябре 2023 года, вынесли приговоры. Каждый из подсудимых получил наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, передаёт пресс-служба краевой прокуратуры.