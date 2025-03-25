В Ставропольском крае осудили ещё 13 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Ещё 13 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили сроки от 7 до 10 с половиной лет в колонии общего режима. Они были признаны виновными в нарушении требований безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Два из них также были осуждены за применение насилия к представителю власти.