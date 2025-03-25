В Ставропольском крае осудили ещё 13 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Ещё 13 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили сроки от 7 до 10 с половиной лет в колонии общего режима. Они были признаны виновными в нарушении требований безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. Два из них также были осуждены за применение насилия к представителю власти.
«Суд с учётом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и роль каждого, назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — указали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.
Напомним, 29 октября 2023 года толпа ворвалась в аэропорт Уйташ, окружив самолёт авиакомпании Red Wings, который прилетел в Махачкалу из Тель-Авива. Около 140 участников беспорядков уже отравлены судом в тюрьму, а ещё более 1200 — получили административные наказания. Известно, что в общей сумме в суды Ставрополья и Краснодарского края поступили 28 уголовных дел против 134 дагестанцев.
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