Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 16:57

Ещё четверых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы осудили на длительные сроки

Четверо участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили до 8 лет колонии

Петровский районный суд Ставропольского края вынес приговор четырём жителям Дагестана, которые участвовали в беспорядках в аэропорту Махачкалы. Им назначили сроки от семи до восьми лет, сообщает РИА «Новости».

«Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от семи до восьми лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — рассказали в суде.

Напомним, 29 октября толпа людей ворвалась в аэропорт Уйташ, окружив самолёт авиакомпании Red Wings, который прилетел в Махачкалу из Тель-Авива. Около 140 участников беспорядков уже отравлены судом в тюрьму, а ещё более 1200 — получили административные наказания. Известно, что в общей сумме в суды Ставрополья и Краснодарского края поступили 28 уголовных дел против 134 дагестанцев.

Суд вынес приговор ещё пяти участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы
Суд вынес приговор ещё пяти участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы
Обложка ©

ТАСС / Александр Рюмин

Полина Никифорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar