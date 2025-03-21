Ещё четверых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы осудили на длительные сроки

Петровский районный суд Ставропольского края вынес приговор четырём жителям Дагестана, которые участвовали в беспорядках в аэропорту Махачкалы. Им назначили сроки от семи до восьми лет, сообщает РИА «Новости».

«Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от семи до восьми лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — рассказали в суде.