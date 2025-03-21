Ещё четверых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы осудили на длительные сроки
Четверо участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили до 8 лет колонии
Петровский районный суд Ставропольского края вынес приговор четырём жителям Дагестана, которые участвовали в беспорядках в аэропорту Махачкалы. Им назначили сроки от семи до восьми лет, сообщает РИА «Новости».
«Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от семи до восьми лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — рассказали в суде.
Напомним, 29 октября толпа людей ворвалась в аэропорт Уйташ, окружив самолёт авиакомпании Red Wings, который прилетел в Махачкалу из Тель-Авива. Около 140 участников беспорядков уже отравлены судом в тюрьму, а ещё более 1200 — получили административные наказания. Известно, что в общей сумме в суды Ставрополья и Краснодарского края поступили 28 уголовных дел против 134 дагестанцев.
ТАСС / Александр Рюмин