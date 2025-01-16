Суд вынес приговор ещё пяти участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Ещё пятерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы признали виновными по данному уголовному делу. Советский районный суд вынес фигурантам приговор и назначил им наказание от 7 до 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.

«Доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора фигурантам уголовных дел о массовых беспорядках в международном аэропорту г. Махачкалы Республики Дагестан. Вагаб, Джамал, Нажмудин, Алибек и Вадим Гаджиевы признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 212 УК РФ и ч. 3 ст. 263.1 УК РФ », — сказано в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

В зависимости от роли каждого суд назначил Гаджиевым наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Следственные органы собрали достаточное количество улик, подтверждающих участие 142 человек в совершении преступлений. По 135 из них предварительное расследование уже завершено, и 28 уголовных дел переданы в суд на рассмотрение. Также в розыск объявлены 7 подозреваемых, среди которых 3 организатора преступной деятельности.