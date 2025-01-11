Ещё четверым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы дали по 10 лет тюрьмы
В Ставропольском крае осудили ещё четверых жителей Дагестана за беспорядки в аэропорту Махачкалы. Как сообщает краевая прокуратура, им дали по 10 лет колонии.
«Городской суд Георгиевска Ставропольского края вынес наказание четырём жителям Республики Дагестан. Каждого из них приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима», – уточняется в информации.
Следствие выяснило, что 29 октября 2023 года Марат Рабаданов, Раджаб Раджабов, Магомед Рамазанов и Заурбег Халиков устроили массовые беспорядки в махачкалинском аэропорту Уйташ, куда прибыл самолёт из Израиля. Они проигнорировали требования правоохранителей, учинили насилие и разрушили имущество.
Всего в суды Ставрополья и Краснодарского края поступили 28 уголовных дел против 134 дагестанцев. Уже вынесены несколько приговоров. Участники беспорядков нанесли ущерб имуществу аэропорта более чем на 24 миллиона рублей, что нарушило транспортную и авиационную безопасность. Это привело к полной блокировке аэропорта, задержке и отмене рейсов, их перенаправлению. Против 30 представителей власти совершены противоправные действия, 23 сотрудника пострадали физически.
ТАСС/Рамазан Рашидов