Ещё четверым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы дали по 10 лет тюрьмы

В Ставропольском крае осудили ещё четверых жителей Дагестана за беспорядки в аэропорту Махачкалы. Как сообщает краевая прокуратура, им дали по 10 лет колонии.

«Городской суд Георгиевска Ставропольского края вынес наказание четырём жителям Республики Дагестан. Каждого из них приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима», – уточняется в информации.

Следствие выяснило, что 29 октября 2023 года Марат Рабаданов, Раджаб Раджабов, Магомед Рамазанов и Заурбег Халиков устроили массовые беспорядки в махачкалинском аэропорту Уйташ, куда прибыл самолёт из Израиля. Они проигнорировали требования правоохранителей, учинили насилие и разрушили имущество.