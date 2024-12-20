Осуждены ещё 5 участников беспорядков в махачкалинском аэропорту

Изобильненский районный суд Ставропольского края вынес приговор пятерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы, назначив им сроки лишения свободы от 8 лет 8 месяцев до 8,5 года. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Суд с учётом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и роль каждого, назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 8 лет 6 месяцев до 8 лет 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.