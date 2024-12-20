Осуждены ещё 5 участников беспорядков в махачкалинском аэропорту
Суд приговорил пятерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы к колонии
Изобильненский районный суд Ставропольского края вынес приговор пятерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы, назначив им сроки лишения свободы от 8 лет 8 месяцев до 8,5 года. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Суд с учётом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и роль каждого, назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 8 лет 6 месяцев до 8 лет 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Согласно данным следствия, 29 октября 2023 года в аэропорту «Уйташ» Эльдар Джаякаев, Салим Джангишиев, Загир Джанхуватов, Абакар Джабраилов и Даниял Нурмагомедов, проявляя национальную и религиозную ненависть к гражданам Израиля, отказались подчиняться законным требованиям правоохранительных органов и стали участниками массовых беспорядков.
Напомним, осенью прошлого года в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки. 29 октября толпа проникла на территорию аэропорта Уйташ и окружила самолёт авиакомпании Red Wings, который прибыл из Тель-Авива. Президент России Владимир Путин тогда отметил, что эти события были спровоцированы через социальные сети и связаны с Украиной. Известно, что 140 участников беспорядков отбывают сроки в тюрьме, ещё 1200 получили административные наказания. Недавно стало известно, что ещё семь участников беспорядков отправились в колонию думать о своём поведении.
Telegram / Голос Дагестана