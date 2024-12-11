Осуждены семь участников беспорядков в махачкалинском аэропорту

Ещё семь участников беспорядков в махачкалинском аэропорту приговорены к тюремному заключению. По информации ТАСС, они получили по 8 и 9 лет колонии.

При вынесении приговора учитывали характер и степень тяжести преступлений и роль каждого из подозреваемых. Решением суда семь участников назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от восьми до девяти лет колонии общего режима.