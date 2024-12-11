Осуждены семь участников беспорядков в махачкалинском аэропорту
Суд осудил участников беспорядков в аэропорту Махачкалы на 8 и 9 лет колонии
Обстановка в аэропорту Махачкалы, куда прибыл самолёт из Израиля. Обложка © Telegram / Голос Дагестана
Ещё семь участников беспорядков в махачкалинском аэропорту приговорены к тюремному заключению. По информации ТАСС, они получили по 8 и 9 лет колонии.
При вынесении приговора учитывали характер и степень тяжести преступлений и роль каждого из подозреваемых. Решением суда семь участников назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от восьми до девяти лет колонии общего режима.
Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли осенью прошлого года. Напомним, 29 октября толпа ворвалась на территорию аэропорта Уйташ и окружила прибывший из Тель-Авива самолёт авиакомпании Red Wings. Президент России Владимир Путин тогда заявил, что события были инспирированы через соцсети и не в последнюю очередь с территории Украины. После инцидента власти решили усилить защиту межнационального и межрелигиозного согласия. Известно, что 140 участников беспорядков отбывают сроки в тюрьме, ещё 1200 получили административные наказания.