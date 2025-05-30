Айтишник из Люберец изнасиловал 10-летнюю девочку в Твери
Полицейские задержали айтишника, который изнасиловал школьницу в Твери
Айтишник, который надругался над школьницей. Обложка © Telegram / «Полиция 69»
В Твери правоохранители задержали 38-летнего айтишника из подмосковных Люберец, который изнасиловал 10-летнюю школьницу, когда она ехала на велосипеде в образовательное учреждение. Об этом сообщили в УМВД региона.
По версии следствия, шокирующий инцидент произошёл 24 мая в Твери на Петербургском шоссе. Айтишник заметил 10-летнюю школьницу на велосипеде, которая ехала на занятия, и обманным путём заставил её слезть с транспорта, сославшись на спущенное колесо. После этого он надругался над ребёнком. Девочка немедленно сообщила о случившемся учителю и родителям, которые обратились в полицию.
В результате оперативных действий личность подозреваемого была установлена, он был задержан и передан следователям для дальнейшего разбирательства. В настоящее время полиция проверяет задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям, в том числе и в других регионах.
Ранее сообщалось, что в столичной клинике скончалась артистка ансамбля «Песни и танцы — Горница», которая неделю скрывала избиение и изнасилование. У 38-летней танцовщицы осталась несовершеннолетняя дочь.