Айтишник из Люберец изнасиловал 10-летнюю девочку в Твери

В Твери правоохранители задержали 38-летнего айтишника из подмосковных Люберец, который изнасиловал 10-летнюю школьницу, когда она ехала на велосипеде в образовательное учреждение. Об этом сообщили в УМВД региона.

По версии следствия, шокирующий инцидент произошёл 24 мая в Твери на Петербургском шоссе. Айтишник заметил 10-летнюю школьницу на велосипеде, которая ехала на занятия, и обманным путём заставил её слезть с транспорта, сославшись на спущенное колесо. После этого он надругался над ребёнком. Девочка немедленно сообщила о случившемся учителю и родителям, которые обратились в полицию.

В результате оперативных действий личность подозреваемого была установлена, он был задержан и передан следователям для дальнейшего разбирательства. В настоящее время полиция проверяет задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям, в том числе и в других регионах.