Скрывала нападение: Танцовщица ансамбля МВД умерла после изнасилования

Артистка ансамбля МВД «Песни и танцы — Горница» умерла в столичной больнице после изнасилования. Танцовщицу жестоко избили и надругались над ней прямо в её квартире в Москве.

По данным телеграм-канала Mash, 38-летняя Мария М. приехала в гости к своей подруге. Приятельница заметила на теле девушки множество синяков и ссадин. Артистка не стала рассказывать историю появления побоев, однако отметила, что из-за этого была вынуждена пропустить все выступления. Мария осталась у подруги, однако через два дня ей стало плохо.

Приятельница сразу вызвала скорую и рассказала о произошедшем её отцу. В больницу прибыли полицейские, которым Мария раскрыла шокирующие подробности: неделю назад её жестоко избили и изнасиловали прямо в собственной квартире в Щербинке. Другие подробности артистка уже рассказать не успела.

Мария скончалась в медицинском учреждении. Причиной смерти является осложнённый перелом рёбер. У женщины осталась 11-летняя дочь. В деталях трагедии разбираются правоохранители.