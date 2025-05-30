Пять человек погибли при лобовом столкновении легковушек в Северной Осетии

На трассе Дзуарикау — Архонская в Северной Осетии произошла смертельная авария. Две легковушки столкнулись лоб в лоб, погибли пять человек. Ещё двое получили травмы. Об этом сообщает МВД по региону.

«Примерно в 14:00 часов на автодороге «Дзуарикау-Архонская» произошло лобовое столкновение двух автотранспортных средств »Ваз 2107« под управлением водителя 1992 г.р. и «Лада Приора» под управлением водителя 2006 г.р», — рассказали в пресс-службе.