Взрыв в Ставрополе
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 13:24

Пять человек погибли при лобовом столкновении легковушек в Северной Осетии

В Северной Осетии пять человек погибли при столкновении двух автомобилей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ajax9

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ajax9

На трассе Дзуарикау — Архонская в Северной Осетии произошла смертельная авария. Две легковушки столкнулись лоб в лоб, погибли пять человек. Ещё двое получили травмы. Об этом сообщает МВД по региону.

«Примерно в 14:00 часов на автодороге «Дзуарикау-Архонская» произошло лобовое столкновение двух автотранспортных средств »Ваз 2107« под управлением водителя 1992 г.р. и «Лада Приора» под управлением водителя 2006 г.р», — рассказали в пресс-службе.

В массовом ДТП со скорой на Урале пострадали 8 человек, среди них – беременная
В массовом ДТП со скорой на Урале пострадали 8 человек, среди них – беременная

Ранее Life.ru сообщал, что на 97-м километре МКАДа произошло смертельное ДТП. Один человек скончался на месте, ещё четверых пострадавших доставили в больницу. На данный момент специалисты устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.

Полина Никифорова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Северная Осетия — Алания, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar