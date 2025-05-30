Глава киевского режима Владимир Зеленский решил заняться саморазвитием и посетил фестиваль «Книжный Арсенал» в Киеве. Экс-комик явился на мероприятие в сопровождении своей супруги, однако произведение выбирал без неё.

Взгляд Зеленского пал на книгу «Убить тирана. История борьбы с тиранами от Цезаря до Каддафи». В описании книги утверждалось, что нет тиранов, которых нельзя было свергнуть силой. Отмечалось, что тирания не только допускает, но и оправдывает убийство тирана. Западная политико-правовая традиция, начиная с Древней Греции, размышляла об условиях, при которых убийство тирана становится законным. Каждая эпоха вносила свой вклад в эту тему через страстные дебаты и взрывоопасные события.

Зеленский покупает книгу на фестивале. Видео © Х / United24media

Продавец не только уговаривала бывшего комика купить это произведение, но и дописать свою историю, намекая на военный конфликт с Россией. Однако прилюдно Зеленский не стал делать никаких громких заявлений касаемо своих планов после прочтения книги.