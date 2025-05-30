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30 мая, 13:43

Стало известно название книги, ради которой Зеленский приехал на фестиваль в Киев

Зеленский купил себе на книжном фестивале в Киеве произведение «Убить тирана»

Зеленский на книжном фестивале. Обложка © Х / United24media

Зеленский на книжном фестивале. Обложка © Х / United24media

Глава киевского режима Владимир Зеленский решил заняться саморазвитием и посетил фестиваль «Книжный Арсенал» в Киеве. Экс-комик явился на мероприятие в сопровождении своей супруги, однако произведение выбирал без неё.

Взгляд Зеленского пал на книгу «Убить тирана. История борьбы с тиранами от Цезаря до Каддафи». В описании книги утверждалось, что нет тиранов, которых нельзя было свергнуть силой. Отмечалось, что тирания не только допускает, но и оправдывает убийство тирана. Западная политико-правовая традиция, начиная с Древней Греции, размышляла об условиях, при которых убийство тирана становится законным. Каждая эпоха вносила свой вклад в эту тему через страстные дебаты и взрывоопасные события.

Зеленский покупает книгу на фестивале. Видео © Х / United24media

Продавец не только уговаривала бывшего комика купить это произведение, но и дописать свою историю, намекая на военный конфликт с Россией. Однако прилюдно Зеленский не стал делать никаких громких заявлений касаемо своих планов после прочтения книги.

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Кулеба сравнил прекращение огня для Зеленского с приближающимся поездом

Ранее сообщалось, что бывший президент РФ Дмитрий Медведев четыре раза оскорбил Зеленского в своём посте, опубликованном в телеграм-канале. Политик сравнил экс-комика с насекомым, которое ничего из себя не представляет.

Алиса Хуссаин
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