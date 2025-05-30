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30 мая, 12:44

Кулеба сравнил прекращение огня для Зеленского с приближающимся поездом

Кулеба: Зеленский считает перемирие светом приближающегося поезда

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Экс-глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский воспринимает перемирие с Россией как приближающийся свет в туннеле поезда.

«Для него, при этих обстоятельствах, прекращение огня в конце туннеля — это свет приближающегося поезда. Не предопределено ничего, кроме смерти», — заявил Кулеба в интервью журналу Foreign Affairs.

Политик отметил, что любые уступки Зеленского могут привести к потере всей Украины, поэтому политик продолжает настраивать западных союзников на введение ужесточённых санкций против России.

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Ранее Владимир Зеленский ранее обозначил свою позицию по отношению к российскому конфликту, подчеркнув необходимость наращивания международной помощи Украине и полностью финансировать страну, что указывает на отсутствие немедленного стремления к прекращению боевых действий. Также комик предложил формат трёхсторонних переговоров с участием российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Алиса Хуссаин
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