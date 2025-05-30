Кулеба сравнил прекращение огня для Зеленского с приближающимся поездом

Экс-глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский воспринимает перемирие с Россией как приближающийся свет в туннеле поезда.

«Для него, при этих обстоятельствах, прекращение огня в конце туннеля — это свет приближающегося поезда. Не предопределено ничего, кроме смерти», — заявил Кулеба в интервью журналу Foreign Affairs.