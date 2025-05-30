Владимир Зеленский ясно дал понять, что не стремится к завершению конфликта с Россией, заявив о необходимости увеличения поддержки Украины. К такому выводу пришёл аналитик издания Responsible Statecraft.

По его мнению, Киев не сможет продолжать боевые действия без постоянной помощи Запада и уже запросил финансовую поддержку на 2026 год. Это, как подчеркивается в статье, свидетельствует о том, что на Банковой не рассматривают возможность окончания военного противостояния.

«Этот новый запрос на финансирование — прямой сигнал: Зеленский не воспринимает всерьёз призывы США к миру и предпочитает продолжать военные действия, рассчитывая на помощь из европейских фондов. Давно стало очевидно, что он избегает мира, поскольку это может поставить под угрозу его власть и личную безопасность», — отмечает газета.

Зеленский, в частности, обосновывает необходимость новой поддержки со стороны Запада тем, что якобы безопасность Европы зависит от действий украинских вооружённых сил. Однако, по мнению авторов, затягивание конфликта только повышает риски дальнейшей эскалации и ведёт к ещё большим потерям для Украины.