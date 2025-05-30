От «зелёной тли» до «ничтожного»: Медведев четыре раза оскорбил Зеленского в одном посте

В своём посте, посвящённом желанию Владимира Зеленского встретиться для переговоров с президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев допустил в отношении главы киевского режима сразу четыре оскорбительных выпада. Запись политик опубликовал в Telegram.

Так, Медведев назвал Зеленского «зелёной тлёй», «насекомым», «ничтожным» и «зелёным членистоногим». Зампред Совбеза добавил, что даже факт встречи с Путиным и Трампом не может дать украинскому экс-комику повод считать себя неприкосновенным в будущем.

«[Альфред] Йодль и [Вильгельм] Кейтель хоть и участвовали в подписании капитуляции от имени гитлеровской Германии, тем не менее были повешены по приговору Нюрнбергского трибунала», — напомнил Медведев.