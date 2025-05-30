От «зелёной тли» до «ничтожного»: Медведев четыре раза оскорбил Зеленского в одном посте
Медведев четыре раза в одном посте в Telegram оскорбил Зеленского
Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
В своём посте, посвящённом желанию Владимира Зеленского встретиться для переговоров с президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев допустил в отношении главы киевского режима сразу четыре оскорбительных выпада. Запись политик опубликовал в Telegram.
Так, Медведев назвал Зеленского «зелёной тлёй», «насекомым», «ничтожным» и «зелёным членистоногим». Зампред Совбеза добавил, что даже факт встречи с Путиным и Трампом не может дать украинскому экс-комику повод считать себя неприкосновенным в будущем.
«[Альфред] Йодль и [Вильгельм] Кейтель хоть и участвовали в подписании капитуляции от имени гитлеровской Германии, тем не менее были повешены по приговору Нюрнбергского трибунала», — напомнил Медведев.
Напомним, ранее Зеленский предложил провести трёхстороннюю встречу с Путиным и Трампом. В Кремле заявили, что встреча Путина и Зеленского возможна, но она должна быть итогом конкретных договорённостей. И это несмотря на то, что легитимность экс-комика вызывает вопросы, а заключение договора с ним представляет для Москвы риски.