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30 мая, 13:40

Россиянин задушил женщину-следователя из Москвы и сбежал в Абхазию, прихватив её золото

Волк: В Абхазии задержан россиянин, который убил сотрудницу московской полиции

Оперативники МВД России и Абхазии в ходе совместной операции в Гагрском районе задержали 29-летнего мужчину, уроженца Биробиджана (Еврейская автономная область, ЕАО). Он подозревается в убийстве следователя московской полиции, которое было совершено 28 мая на территории дачного кооператива в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём телеграм-канале.

В Сочи мужчина задушил сотрудницу московской полиции. Видео © Telegram / Ирина Волк

Задержанный уже доставлен в Сочи для проведения всех необходимых юридических процедур. Он признался в содеянном и заявил, что убитая год состояла с ним в отношениях.

«Задушил девушку. Были дома, ругались. Ну, и задушил. Взял золото. Поехал в Республику Абхазия», — рассказал мужчина.

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Ранее сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга проводит проверку по факту гибели семилетнего мальчика и его отца. Тело ребёнка с явными признаками насильственной смерти было обнаружено в квартире. Недалеко от входа в тот же дом нашли тело мужчины без признаков жизни.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nivens

Ольга Сливченко
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