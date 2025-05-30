Россиянин задушил женщину-следователя из Москвы и сбежал в Абхазию, прихватив её золото

Оперативники МВД России и Абхазии в ходе совместной операции в Гагрском районе задержали 29-летнего мужчину, уроженца Биробиджана (Еврейская автономная область, ЕАО). Он подозревается в убийстве следователя московской полиции, которое было совершено 28 мая на территории дачного кооператива в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём телеграм-канале.

В Сочи мужчина задушил сотрудницу московской полиции. Видео © Telegram / Ирина Волк

Задержанный уже доставлен в Сочи для проведения всех необходимых юридических процедур. Он признался в содеянном и заявил, что убитая год состояла с ним в отношениях.

«Задушил девушку. Были дома, ругались. Ну, и задушил. Взял золото. Поехал в Республику Абхазия», — рассказал мужчина.