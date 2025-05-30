«Привет, уроды»: На Алтае кондуктор лишилась работы из-за футболки с оскорбительным принтом
На Алтае уволили кондуктора автобуса в футболке с надписью «Привет, уроды»
Футболка с надписью «Привет, уроды». Обложка © Telegram / Республика Алтай в Telegram
В Горно-Алтайске кондуктор автобуса лишилась работы после того, как вышла на смену в футболке с надписью «Привет, уроды». Министерство транспорта Республики Алтай подтвердило факт отстранения сотрудницы, пишет издание «Подъём».
«Человека, выполнявшего функции кондуктора, отстранили от работы», — сообщили в министерстве.
Ведомство также сообщило, что для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем, в регионе реализуется масштабная транспортная реформа. Она предусматривает не только замену устаревшего транспорта на новый, но и повышение качества обслуживания пассажиров.
Ранее сообщалось, что в Петербурге камеры троллейбуса сняли смертельную драку пассажира с кондуктором. На кадрах видно, как агрессивный мужчина бьёт сотрудника ладонью по лицу. Ещё раз ударить уже не вышло – кондуктор перехватил его руку и оттолкнул. Позже потасовка переместилась из центра салона в переднюю часть троллейбуса.