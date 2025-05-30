«Привет, уроды»: На Алтае кондуктор лишилась работы из-за футболки с оскорбительным принтом

В Горно-Алтайске кондуктор автобуса лишилась работы после того, как вышла на смену в футболке с надписью «Привет, уроды». Министерство транспорта Республики Алтай подтвердило факт отстранения сотрудницы, пишет издание «Подъём».

«Человека, выполнявшего функции кондуктора, отстранили от работы», — сообщили в министерстве.

Ведомство также сообщило, что для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем, в регионе реализуется масштабная транспортная реформа. Она предусматривает не только замену устаревшего транспорта на новый, но и повышение качества обслуживания пассажиров.