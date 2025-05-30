Взрыв в Ставрополе
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 13:21

«Привет, уроды»: На Алтае кондуктор лишилась работы из-за футболки с оскорбительным принтом

На Алтае уволили кондуктора автобуса в футболке с надписью «Привет, уроды»

Футболка с надписью «Привет, уроды». Обложка © Telegram / Республика Алтай в Telegram

Футболка с надписью «Привет, уроды». Обложка © Telegram / Республика Алтай в Telegram

В Горно-Алтайске кондуктор автобуса лишилась работы после того, как вышла на смену в футболке с надписью «Привет, уроды». Министерство транспорта Республики Алтай подтвердило факт отстранения сотрудницы, пишет издание «Подъём».

«Человека, выполнявшего функции кондуктора, отстранили от работы», — сообщили в министерстве.

Ведомство также сообщило, что для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем, в регионе реализуется масштабная транспортная реформа. Она предусматривает не только замену устаревшего транспорта на новый, но и повышение качества обслуживания пассажиров.

В Мурманске кондуктор троллейбуса избил 11-летнего мальчика до сотрясения мозга
В Мурманске кондуктор троллейбуса избил 11-летнего мальчика до сотрясения мозга

Ранее сообщалось, что в Петербурге камеры троллейбуса сняли смертельную драку пассажира с кондуктором. На кадрах видно, как агрессивный мужчина бьёт сотрудника ладонью по лицу. Ещё раз ударить уже не вышло – кондуктор перехватил его руку и оттолкнул. Позже потасовка переместилась из центра салона в переднюю часть троллейбуса.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Общество
  • Алтай, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar