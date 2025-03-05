В Петербурге камеры троллейбуса сняли смертельную драку пассажира с кондуктором
Начало смертельного конфликта между кондуктором петербургского троллейбуса и пассажиром, который позже скончался, попала на видео. Кадры публикует издание 78.ru.
Смертельная драка в троллейбусе Петербурга. Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ
На записях с камер наблюдения видно, как агрессивный пассажир бьёт сотрудника ладонью в лицо. Повторно нанести удар ему не удалось — 72-летний кондуктор схватил его за руку и оттолкнул. В дальнейшем драка переместилась из центральной части салона к передней секции троллейбуса. По информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, именно там 55-летний мужчина и скончался. На видео попало, как кондуктор, пытаясь успокоить хулигана, сбил его с ног у переднего сиденья и прижал к полу, удерживая до тех пор, пока тот не перестал реагировать.
Как пишут наши коллеги, к смерти мужчины могла привести сердечная патология, поэтому пока кондуктор получил лишь протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Life.ru сообщал, что в Магадане драка между подростками закончилась гибелью 15-летнего парня. Он получил несколько ударов от 17-летнего противника и упал на асфальт, получив травму головы, от которой скончался на месте. Конфликт произошёл из-за девушки. 17-летнего молодого человека приговорили к четырём годам и одному месяцу лишения свободы.
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