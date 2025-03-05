В Петербурге камеры троллейбуса сняли смертельную драку пассажира с кондуктором

На записях с камер наблюдения видно, как агрессивный пассажир бьёт сотрудника ладонью в лицо. Повторно нанести удар ему не удалось — 72-летний кондуктор схватил его за руку и оттолкнул. В дальнейшем драка переместилась из центральной части салона к передней секции троллейбуса. По информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, именно там 55-летний мужчина и скончался. На видео попало, как кондуктор, пытаясь успокоить хулигана, сбил его с ног у переднего сиденья и прижал к полу, удерживая до тех пор, пока тот не перестал реагировать.