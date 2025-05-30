В Москве предотвращён теракт в месте массового скопления людей, который готовился по заданию Киева

В Москве предотвращён теракт, который готовился по заданию Киева. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления СК РФ по столице.

Тайник с СВУ. Фото © Telegram / Следком

В ходе обыска у подозреваемого по делу об оправдании терроризма, изъяли мобильный телефон, в котором обнаружили переписку с куратором из украинских спецслужб. Согласно переписке, фигурант получил задание забрать взрывное устройство из тайника в лесопарке на западе столицы.

Следователи СК совместно с оперативными службами оперативно проверили указанное место и обнаружили самодельное взрывное устройство (СВУ). По данным следствия, подозреваемый по указанию куратора планировал использовать его для атаки в местах массового скопления людей.

В связи с этим возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Обвиняемому предъявлены обвинения, а суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.