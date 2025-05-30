Юрист Чернышук: Снижение госпошлин на регистрацию лекарств отразится на ценах

В Госдуме готовят закон, который предполагает почти двукратное снижение госпошлин за регистрацию лекарств в России. Согласно проекту, размер госпошлин может снизиться с нынешних 420–490 тысяч рублей до 190–290 тысяч. Как это отразится на ценах, «Постньюс» обсудил с медицинским юристом Николаем Чернышуком.

По его словам, инициатива действительно позволит фармацевтическим компаниям сократить издержки, однако снижение стоимости затронет далеко не все препараты. В одних случаях экономия может составить не более 20 рублей, в других — цена останется без изменений.

Разработкой законопроекта занимаются Минпромторг, Минздрав и профильный комитет Госдумы по охране здоровья. Также ведутся консультации с представителями общественных организаций.