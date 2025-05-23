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23 мая, 12:55

Не надо «лечить» друзей! Родителям объяснили, как собрать аптечку ребёнку в лагерь

Врач Кондрахин: Ребёнку в лагерь можно давать только назначенные лекарства

Аптечка. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Аптечка. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В детских лагерях есть медицинские комнаты, где ребёнку окажут необходимую помощь в случае необходимости. Поэтому родители должны дать наследнику с собой только те препараты, которые он принимает по индивидуальному назначению. Также можно добавить репелленты от комаров и клещей, рекомендовал терапевт Андрей Кондрахин.

Он подчеркнул, что все остальные лекарства хранятся у медиков в аптечках, состав которых регулируется законом. Поэтому не стоит пытаться положить в чемодан ребёнка большое количество лекарств и рассказывать ему, как их применять, если он ранее их не использовал.

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Также важно объяснить наследнику, что лекарства, которые он берёт с собой, предназначены только для него. Он не должен пытаться «лечить» своих друзей. По мнению собеседника «Вечерней Москвы», детям нужно наладить связь с вожатыми, чтобы без стеснения обращаться за помощью при необходимости.

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Ранее родителей призвали не отправлять детей в лагеря против их воли. Специалист предупредила, что попытки растормошить замкнутого и необщительного ребёнка с помощью поездки в лагерь могут иметь тяжёлые последствия и даже привести к шизофрении.

Борис Эльфанд
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