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30 мая, 13:45

Ассортимент лекарств будет расширен после снижения госпошлин на регистрацию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ juanma Cuevas

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ juanma Cuevas

Законопроект, предполагающий почти двукратное снижение госпошлин за регистрацию лекарств в России, приведет к увеличению разнообразия ассортимента препаратов. Такое мнение в беседе с «Постньюс» выразил медицинский юрист Николай Чернышук.

По его словам, инициатива законодателей простимулирует фармкомпании активнее присваивать индивидуальные названия своим разработкам. Это приведёт к увеличению не только количества торговых наименований, но и самих препаратов на рынке.

По его мнению, снижение госпошлин окажется выгодным и для производителей, и для потребителей. Благодаря удешевлению регистрации лекарства станут более доступными, что в итоге пойдёт на пользу и государству. Если законопроект будет одобрен, размер госпошлины сократится почти в два раза — с текущих 420–490 тысяч рублей до 190–290 тысяч.

Юрист Чернышук: Снижение госпошлин на регистрацию лекарств отразится на ценах
Юрист Чернышук: Снижение госпошлин на регистрацию лекарств отразится на ценах

А ранее ограничить продажу контрацептивов в таблетках из-за ухудшения репродуктивного здоровья у женщин предложили в Госдуме. По мнению заместителя председателя Комитета по охране здоровья Татьяны Соломатиной, продавать противозачаточные стоит только по рецепту врача.

Марина Фещенко
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