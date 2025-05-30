Ассортимент лекарств будет расширен после снижения госпошлин на регистрацию

Законопроект, предполагающий почти двукратное снижение госпошлин за регистрацию лекарств в России, приведет к увеличению разнообразия ассортимента препаратов. Такое мнение в беседе с «Постньюс» выразил медицинский юрист Николай Чернышук.

По его словам, инициатива законодателей простимулирует фармкомпании активнее присваивать индивидуальные названия своим разработкам. Это приведёт к увеличению не только количества торговых наименований, но и самих препаратов на рынке.

По его мнению, снижение госпошлин окажется выгодным и для производителей, и для потребителей. Благодаря удешевлению регистрации лекарства станут более доступными, что в итоге пойдёт на пользу и государству. Если законопроект будет одобрен, размер госпошлины сократится почти в два раза — с текущих 420–490 тысяч рублей до 190–290 тысяч.