Стало известно о личной драме умершей после изнасилования артистки ансамбля МВД

38-летняя артистка ансамбля «Песни и танца — Горница» МВД России Мария страдала от алкогольной зависимости, что, по словам её бывшей свекрови Натальи Петровны (имя изменено), разрушило её семью и привело к трагедии. Об этом женщина рассказала ИА «Регнум».

Наталья сообщила, что Мария была хорошим человеком, но зависимость помутила её рассудок. После развода с мужем Сергеем (имя изменено) их 11-летняя дочь Ира (имя изменено) выбрала жить с отцом, отказавшись от общения с матерью более года назад. Суд оставил девочку с отцом, несмотря на попытки Марии оспорить решение.

Наталья отметила, что смерть матери стала для Иры сильным потрясением. Девочка сейчас находится с отцом, а родственники винят в случившемся пагубное пристрастие Марии.