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30 мая, 13:41

Стало известно о личной драме умершей после изнасилования артистки ансамбля МВД

Умершая после изнасилования артистка ансамбля МВД переживала разлуку с дочерью

Мария долгое время не обращалась в больницу после изнасилования. Обложка © VK / Мария М

Мария долгое время не обращалась в больницу после изнасилования. Обложка © VK / Мария М

38-летняя артистка ансамбля «Песни и танца — Горница» МВД России Мария страдала от алкогольной зависимости, что, по словам её бывшей свекрови Натальи Петровны (имя изменено), разрушило её семью и привело к трагедии. Об этом женщина рассказала ИА «Регнум».

Наталья сообщила, что Мария была хорошим человеком, но зависимость помутила её рассудок. После развода с мужем Сергеем (имя изменено) их 11-летняя дочь Ира (имя изменено) выбрала жить с отцом, отказавшись от общения с матерью более года назад. Суд оставил девочку с отцом, несмотря на попытки Марии оспорить решение.

Наталья отметила, что смерть матери стала для Иры сильным потрясением. Девочка сейчас находится с отцом, а родственники винят в случившемся пагубное пристрастие Марии.

Айтишник из Люберец изнасиловал 10-летнюю девочку в Твери
Айтишник из Люберец изнасиловал 10-летнюю девочку в Твери

О смерти танцовщицы ансамбля МВД стало известно ранее. Танцовщицу жестоко избили и надругались над ней прямо в её квартире в Москве.

Оксана Попова
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