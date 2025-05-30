Фанат Гитлера, сидел за экстремизм: Стало известно, кого Киев нанял для теракта в Москве на 9 Мая
Mash: Готовивший теракт в Москве на 9 мая фанат Гитлера был завербован РДК*
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SeventyFour
Стали известны подробности предотвращения теракта в Москве, который готовился на 9 Мая по заданию Киева. Как пишет Mash, задержанным оказался 26-летний житель Кировской области.
Схрон злоумышленника, который готовил теракт в Москве на 9 мая. Фото © Telegram / Следком
По данным телеграм-канала, мужчина является фанатом Гитлера и расовой теории, приверженцем неонацизма, ранее был судим за экстремизм. В 2023 году он приехал на заработки в Москву, а в начале 2025 года его завербовала украинская террористическая организация РДК*. Мужчина должен был получить СВУ и инструкции от кураторов, а после теракта ему обещали заплатить и помочь выехать за рубеж. Однако план провалился.
Напомним, ранее СК сообщил, что в Москве предотвращён теракт в месте массового скопления людей, который готовился по заданию Киева. Информация об аресте подозреваемого была обнародована только сегодня, так как ранее следственные мероприятия не были завершены. Силовики нашли у задержанного СВУ и переписки с кураторами.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России.