Фанат Гитлера, сидел за экстремизм: Стало известно, кого Киев нанял для теракта в Москве на 9 Мая

По данным телеграм-канала, мужчина является фанатом Гитлера и расовой теории, приверженцем неонацизма, ранее был судим за экстремизм. В 2023 году он приехал на заработки в Москву, а в начале 2025 года его завербовала украинская террористическая организация РДК*. Мужчина должен был получить СВУ и инструкции от кураторов, а после теракта ему обещали заплатить и помочь выехать за рубеж. Однако план провалился.