Внешнее управление и остановка акционерных прав грозят компаниям, не выполнившим госконтракт

В документе указано, что в военное время по предложению Минпромторга такие меры могут приниматься «в той мере, в какой это необходимо для исполнения договорных обязательств». Это касается, в частности, авиастроительных и судостроительных компаний, а также их субподрядчиков. Оценку работы этих предприятий будет проводить рабочая группа при коллегии Военно-промышленной комиссии России.