Внешнее управление и остановка акционерных прав грозят компаниям, не выполнившим госконтракт
Путин подписал указ о внешнем управлении невыполнившими госконтракт компаниями
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
Согласно новому указу, при неисполнении государственного контракта компаниями в условиях военного положения, в них будут вводить внешнее управление и приостанавливать акционерные права. Новый документ подписал президент России Владимир Путин.
В документе указано, что в военное время по предложению Минпромторга такие меры могут приниматься «в той мере, в какой это необходимо для исполнения договорных обязательств». Это касается, в частности, авиастроительных и судостроительных компаний, а также их субподрядчиков. Оценку работы этих предприятий будет проводить рабочая группа при коллегии Военно-промышленной комиссии России.
Ранее Life.ru сообщал, что СК РФ арестовал бизнесмена, потратившего 650 млн с госконтракта на себя любимого. Средства были выделены на государственные оборонные контракты в Хабаровском крае. Подчёркивается, что непосредственный контроль за ходом исполнения этих работ должен был осуществлять сам гендиректор.