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30 мая, 13:57

Внешнее управление и остановка акционерных прав грозят компаниям, не выполнившим госконтракт

Путин подписал указ о внешнем управлении невыполнившими госконтракт компаниями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Согласно новому указу, при неисполнении государственного контракта компаниями в условиях военного положения, в них будут вводить внешнее управление и приостанавливать акционерные права. Новый документ подписал президент России Владимир Путин.

В документе указано, что в военное время по предложению Минпромторга такие меры могут приниматься «в той мере, в какой это необходимо для исполнения договорных обязательств». Это касается, в частности, авиастроительных и судостроительных компаний, а также их субподрядчиков. Оценку работы этих предприятий будет проводить рабочая группа при коллегии Военно-промышленной комиссии России.

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Ранее Life.ru сообщал, что СК РФ арестовал бизнесмена, потратившего 650 млн с госконтракта на себя любимого. Средства были выделены на государственные оборонные контракты в Хабаровском крае. Подчёркивается, что непосредственный контроль за ходом исполнения этих работ должен был осуществлять сам гендиректор.

Полина Никифорова
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