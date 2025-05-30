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30 мая, 16:09

Анна Asti выбила передние зубы на концерте

Анна Asti рассказала, как выбила себе передние зубы на концерте микрофоном

Анна Асти. Обложка © VK / ANNA ASTI

Анна Асти. Обложка © VK / ANNA ASTI

Певица Анна Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) рассказала об ужасном инциденте, который произошёл с ней на концерте. В самом начале выступления артистка уронила микрофон во время исполнения песни «Космически», и когда получила новый, сделала неудачное движение и ударилась им о зубы.

«И я понимаю, что у меня зубы в рот провалились. Я ударила по зубам случайно», — рассказала Анна в шоу «Натальная карта».

Часть передних зубов откололась, и певица была вынуждена незаметно выплюнуть осколки прямо на сцене. Несмотря на травму, концерт продолжился, а Анна изо всех сил старалась не шепелявить перед залом.

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Ранее пластический хирург заявил, что Анна Asti не раз прибегала к вмешательствам ради преображения. По словам эксперта, звезда делала это максимально аккуратно — изменения внешности заметны лишь при внимательном сравнении старых и новых фото.

Милена Скрипальщикова
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