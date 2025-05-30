Анна Asti выбила передние зубы на концерте

Певица Анна Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) рассказала об ужасном инциденте, который произошёл с ней на концерте. В самом начале выступления артистка уронила микрофон во время исполнения песни «Космически», и когда получила новый, сделала неудачное движение и ударилась им о зубы.

«И я понимаю, что у меня зубы в рот провалились. Я ударила по зубам случайно», — рассказала Анна в шоу «Натальная карта».

Часть передних зубов откололась, и певица была вынуждена незаметно выплюнуть осколки прямо на сцене. Несмотря на травму, концерт продолжился, а Анна изо всех сил старалась не шепелявить перед залом.