Анна Asti выбила передние зубы на концерте
Анна Asti рассказала, как выбила себе передние зубы на концерте микрофоном
Анна Асти. Обложка © VK / ANNA ASTI
Певица Анна Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) рассказала об ужасном инциденте, который произошёл с ней на концерте. В самом начале выступления артистка уронила микрофон во время исполнения песни «Космически», и когда получила новый, сделала неудачное движение и ударилась им о зубы.
«И я понимаю, что у меня зубы в рот провалились. Я ударила по зубам случайно», — рассказала Анна в шоу «Натальная карта».
Часть передних зубов откололась, и певица была вынуждена незаметно выплюнуть осколки прямо на сцене. Несмотря на травму, концерт продолжился, а Анна изо всех сил старалась не шепелявить перед залом.
Ранее пластический хирург заявил, что Анна Asti не раз прибегала к вмешательствам ради преображения. По словам эксперта, звезда делала это максимально аккуратно — изменения внешности заметны лишь при внимательном сравнении старых и новых фото.