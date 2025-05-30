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30 мая, 14:27

Путин высоко оценил вклад «Круга добра» в возвращение детей к активной жизни

Президент России Владимир Путин поблагодарил фонд «Круг добра» за успехи в лечении детей с тяжёлыми заболеваниями. Протоиерей Александр Ткаченко, возглавляющий организацию, представил главе государству истории ребят, которым фонд помог вернуться к полноценной и счастливой жизни.

Встреча Владимира Путина с Александром Ткаченко. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В частности, Ткаченко рассказал российскому лидеру об успешном лечении 15-летней Ани из Кургана. Врачи поставили девочке тяжёлый диагноз — гипофосфатазаия, из-за которой кости школьницы настолько хрупкие, что ломаются даже от слабого воздействия.

«Фонд предоставляет уникальные лекарственные препараты, и вы знаете, она смогла вернуться в спорт и даже стала чемпионкой России по плаванию. За чемпионат прошлого года она завоевала шесть медалей!» — отметил глава фонда.

История 13-летнего Кирилла из ЛНР впечатляет не меньше. Мальчик, страдающий ахондроплазией (нарушение процесса роста костей скелета и основания черепа), не позволяет болезни сломить его. Несмотря на свой маленький рост (128 см), он обладает невероятной силой и приседает со штангой весом 115 килограммов. Ткаченко сообщил, что Кирилл уже завоевал 50 медалей, которые посвящает России. Путин был искренне поражён, услышав о подвигах юного богатыря.

Настоящим чудом назвал протоиерей тот факт, что фонд оказывает помощь 29 тысячам детей. По его словам, это стало возможным благодаря щедрым пожертвованиям, государственной поддержке и сотрудничеству с Минздравом. Сейчас фонд помогает детям с сотней различных заболеваний, обеспечивая поставку 117 наименований лекарств по всей стране, включая 68 детей, проживающих на освобождённых территориях.

Более 28 тысяч детей получили помощь от Фонда «Круг добра»
Более 28 тысяч детей получили помощь от Фонда «Круг добра»

А ранее Life.ru рассказал, как живёт четырёхлетний Саша из Кузбасса со спинальной мышечной атрофией, получивший укол за 167 миллионов. Родители малыша рассказали, что малыш постепенно восстанавливается.

Владимир Путин и Александр Ткаченко. Обложка © Kremlin.ru

Мария Любицкая
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