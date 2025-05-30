Путин высоко оценил вклад «Круга добра» в возвращение детей к активной жизни

Президент России Владимир Путин поблагодарил фонд «Круг добра» за успехи в лечении детей с тяжёлыми заболеваниями. Протоиерей Александр Ткаченко, возглавляющий организацию, представил главе государству истории ребят, которым фонд помог вернуться к полноценной и счастливой жизни.

Встреча Владимира Путина с Александром Ткаченко. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В частности, Ткаченко рассказал российскому лидеру об успешном лечении 15-летней Ани из Кургана. Врачи поставили девочке тяжёлый диагноз — гипофосфатазаия, из-за которой кости школьницы настолько хрупкие, что ломаются даже от слабого воздействия.

«Фонд предоставляет уникальные лекарственные препараты, и вы знаете, она смогла вернуться в спорт и даже стала чемпионкой России по плаванию. За чемпионат прошлого года она завоевала шесть медалей!» — отметил глава фонда.

История 13-летнего Кирилла из ЛНР впечатляет не меньше. Мальчик, страдающий ахондроплазией (нарушение процесса роста костей скелета и основания черепа), не позволяет болезни сломить его. Несмотря на свой маленький рост (128 см), он обладает невероятной силой и приседает со штангой весом 115 килограммов. Ткаченко сообщил, что Кирилл уже завоевал 50 медалей, которые посвящает России. Путин был искренне поражён, услышав о подвигах юного богатыря.

Настоящим чудом назвал протоиерей тот факт, что фонд оказывает помощь 29 тысячам детей. По его словам, это стало возможным благодаря щедрым пожертвованиям, государственной поддержке и сотрудничеству с Минздравом. Сейчас фонд помогает детям с сотней различных заболеваний, обеспечивая поставку 117 наименований лекарств по всей стране, включая 68 детей, проживающих на освобождённых территориях.