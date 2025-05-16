Более 28 тысяч детей получили помощь от Фонда «Круг добра»
Председатель правления фонда протоиерей Александр Ткаченко. Фото © Telegram / Фонд «Круг добра»
Фонд «Круг добра» опубликовал годовой отчёт за 2024 год, в котором отмечается, что с 2021 года помощь получили более 28 тысяч российских детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями. Председатель правления фонда протоиерей Александр Ткаченко отметил, что в этот раз формат годового отчёта немного изменён, так как важно, чтобы за всеми цифрами были видны люди.
«Мне бы очень хотелось, чтобы за всеми цифрами, показателями эффективности и прочей, несомненно, очень важной информацией вы увидели людей — детей с тяжёлыми заболеваниями, для которых фонд создан; сотрудников, чьими руками создаются счастливые истории помощи; налогоплательщиков, благодаря финансовым достижениям которых у фонда есть достаточно ресурсов, чтобы лечение получили все дети, нуждающиеся в нашей поддержке», — отметил отец Александр.
С 2021 года фонд выделил на закупку лекарств и высокотехнологичную медицинскую помощь 413,4 миллиарда рублей, что способствовало снижению детской смертности и увеличению продолжительности жизни. Организация, созданная по указу президента России и финансируемая за счёт повышенной ставки НДФЛ на доходы свыше 5 миллионов рублей в год, стала важным механизмом поддержки детей с тяжёлыми заболеваниями.
С 2023 года расширена программа неонатального скрининга, что повысило доступность диагностики и лечения. Благодаря этому более 300 детей уже получили дорогостоящие препараты, такие как онасемноген абепарвовек («Золгенсма»), для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА).
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что в 2023 году Фонд «Круг добра» обеспечил дорогими лекарствами почти 2,5 тысячи детей, а также приобрёл медицинские изделия и реабилитационные средства для около 300 маленьких пациентов. А президент России Владимир Путин высоко оценил деятельность фонда, подчеркнув его стремление помогать детям.